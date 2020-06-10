В Одессе произошел обвал части жилого четырехэтажного дома.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"10 июня в 3:09 в г. Одесса по ул. Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (прописаны 37 человек, проживали - 24). Из дома были выведены 24 жителя. В разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживали четыре семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обрушения была повреждена газовая труба. Место ее повреждения пока не обнаружено. Также пока не проводится разбор завалов - из-за запаха газа в воздухе.

Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.

25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.

На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020

ГосЧС развернула штаб для ликвидации аварии. Привлечены 33 человека личного состава и четыре единицы техники.

Фото: od.dsns.gov.ua

Фото: facebook/Максим Куций

Фото: facebook/Максим Куций

Фото: facebook/Максим Куций

Фото: facebook/Максим Куций

Фото: facebook/Максим Куций

Напомним, 22 мая в Одессе обрушилась часть фасада и крыши двухэтажного жилого дома. Жертв и пострадавших не было. Дом был аварийным, но в нем прживали 35 человек. Из двух квартир были отселены пятеро человек.

Ранее, 18 мая, в Одессе обвалилась часть жилой многоэтажки.

8 мая в Одессе обвалилась часть двухэтажного многоквартирного жилого дома. Спасатели эвакурировали 10 жителей, еще 11 человек сумели выбраться сами.