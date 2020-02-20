Капитану танкера Delfi сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности движения

Подозреваемый настоятельно отказался от помощи, хотя судно было неработоспособно.

Капитану танкера Delfi, который затонул у берегов Одессы в ноябре, сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сказано в пресс-центре прокуратуры Одесской области.

"Прокуроры областной прокуратуры сообщили о подозрении капитану судна в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей (ч. 1 ст. 276 УК Украины)", - сказано в сообщении.

В ноябре прошлого года грузовой танкер, находясь в Черном море в акватории порта "Южный", в условиях шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель возле одесского пляжа "Дельфин".

"Так, подозреваемый, в нарушение правил безопасности мореплавания и требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой из 3-х вместо 5-ти человек, несмотря на потерю одного из якорей, неработоспособность главных двигателей судна, отсутствие топлива и предупреждения об ухудшении погодных условий, настоятельно отказался от помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и посторонних лиц", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, по результатам следствия начато уголовное производство по факту возможного нарушения уставных правил несения пограничной службы чиновниками Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники, несмотря на установление технической неисправности судна в ходе его осмотра и серьезных нарушений в документации, не приняли меры по задержанию танкера и его конвоирования в ближайший порт, что способствовало возникновению аварийного морского происшествия (ч. 1 ст. 419 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Одесском заливе танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера превысила норму в 157 раз. Позже, постепенно показатели проб воды начали улучшаться.