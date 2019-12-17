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"Нацкорпус" подрался с полицией возле Верховной Рады (обновлено)

Потасовка произошла на Липской улице возле гостиницы "Киев".

Фото: Lb.ua

Представители "Национального корпуса" подрались с сотрудниками Национальной полиции, которые помешали проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Потасовка произошла на Липской улице возле гостиницы "Киев".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Камнем разбили окно в гостинице Киев
Фото: Lb.ua
Камнем разбили окно в гостинице Киев

Фото: Lb.ua

Полицейских били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза.

В ходе потасовки под газ попали некоторые журналисты.

Также у журналистки "Громадського" Виктории Рощиной выбили из рук телефон, когда она на русском языке попросила у участников стычки объяснить, что происходит. Один из представителей "Нацкорпуса" на украинском ответил: "Я вас не розумію", после чего телефон был выбит другим человеком.

Напомним, что возле Верховной Рады проходит акция против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения. "Национальный корпус" поддерживает протесты.

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