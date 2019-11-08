На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат (обновлено)
Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат (обновлено)
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Телеканал "Прямой" извинился за неудачный розыгрыш с "обыском"

"Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране".

​Телеканал "Прямой" извинился за неудачный розыгрыш с "обыском"
Фото: gordonua.com

Телеканал "Прямой" извинился перед зрителями за неудачную шутку, когда во время прямого эфира в студию "ворвались" люди в камуфляже и масках.

Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала.

"Фрагмент нашего вчерашнего вечернего ток-шоу вызвал бурную реакцию. Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" происходят почти каждый день. Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любой время и в любом месте. Но мы - информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал "Прямой" искренне приносит извинения, прежде всего, нашим зрителям, за такую неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации ", - говорится в обращении ведущих и журналистов.

Напомним, утром 7 ноября Государственное бюро расследований пришло с обыском к владельцу телеканала "Прямой", бывшему народному депутату и экс-главе КГГА Владимиру Макеенко. Он приобрел телеканал "Тонис", на базе которого потом создали "Прямой", весной 2017 года. До этого "Тонис" связывали с сыном бывшего президента Александром Януковичем.

Команда "Прямого" расценила обыски у Макеенко как наступление на свободу слова, а во время вечернего прямого эфира показали розыгрыш с "захватом" студии людьми в камуфляже.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также