"Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране".

Телеканал "Прямой" извинился перед зрителями за неудачную шутку, когда во время прямого эфира в студию "ворвались" люди в камуфляже и масках.

Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала.

"Фрагмент нашего вчерашнего вечернего ток-шоу вызвал бурную реакцию. Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" происходят почти каждый день. Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любой время и в любом месте. Но мы - информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал "Прямой" искренне приносит извинения, прежде всего, нашим зрителям, за такую неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации ", - говорится в обращении ведущих и журналистов.

Напомним, утром 7 ноября Государственное бюро расследований пришло с обыском к владельцу телеканала "Прямой", бывшему народному депутату и экс-главе КГГА Владимиру Макеенко. Он приобрел телеканал "Тонис", на базе которого потом создали "Прямой", весной 2017 года. До этого "Тонис" связывали с сыном бывшего президента Александром Януковичем.

Команда "Прямого" расценила обыски у Макеенко как наступление на свободу слова, а во время вечернего прямого эфира показали розыгрыш с "захватом" студии людьми в камуфляже.