Полиция снова надела электронный браслет на "короля контрабанды" Альперина

Полицейские снова надели на бизнесмена Вадима Альперина электронный браслет, который был снят вчера утром якобы по окончанию срока действия постановления Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщил адвокат Глеб Федур агентству "Украинские новости".

"Вчера надели", - сказал он.

По его словам, это сделала местная полиция.

правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

Напомним, Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине и объявил награду за информацию о местонахождении.

27 ноября бизнесмен был задержан в помещении САП. 28 ноября ему сообщили о подозрении в создании коррупционной схемы на таможне.

САП изначально ходатайствовала об аресте Альперина с залогом в 288 млн гривен, но Антикорсуд взял его под стражу и назначил залог 70 млн гривен. По информации СМИ, он вышел под залог 2 декабря. 13 декабря Высший антикоррупционный суд оставил в силе свое решение о взятии под стражу бизнесмена Вадима Альперина и назначении ему залога в 70 млн гривен.

27 декабря ВАКС арестовал имущество Альперина.