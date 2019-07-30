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ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении Павловского в деле Гандзюк

Срок пресечения Павловскому истек 26 июня.

ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении Павловского в деле Гандзюк
Фото: facebook.com/igor.pavlik.5682

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт по фигуранта дела об убийстве Гандзюк Игоря Павловского. Об этом сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко, пишет "Слидство.Инфо".

"Обвинительный акт передан в суд, готовится первое заседание", - сказал он.

На странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook 29 июля активисты опубликовали фото Игоря Павловского на футбольном матче. Авторы сообщения возмущались, ведь находясь в СИЗО, у Павловского якобы были проблемы со здоровьем. Адвокаты даже просили избрать ему меру пресечения в виде личного обязательства, поскольку "подозреваемый тяжело болен и нуждается в срочном лечении".

Игорю Павловскому, который с ноября 2018 находился под стражей, в начале апреля 2019-му "смягчили" подозрение и изменили обвинение по соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса). В связи с этим якобы отпали основания для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. В конце апреля 2019 Павловскому изменили меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом ходатайствовала СБУ по согласованию с Генпрокуратурой.

Срок пресечения истек 26 июня. И, как сказал представитель ГПУ Лысенко, после этого его не продолжали. По его словам, в этом нет необходимости, ведь обвинительный акт уже передали в суд.

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "законченное убийство".

Известно о пятерых лицах, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Торбин и Васянович награждены орденами "За мужество" III степени. Однако неизвестными остаются заказчики убийства.

Журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину.

6 ноября 2018 года Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, который фигурирует в расследовании, чтобы избежать давления на следствие.

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