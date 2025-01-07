За 2024-ий товарообіг України склав $112,3 млрд. Імпортували найбільше з Китаю, а експортували – до Польщі

Торік в Україну імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд. Загалом товарообіг зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком, коли він складав $99,4 млрд.

Як інформує Державна митна служба, при цьому оподаткований імпорт склав $57,4 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту торік склало 0,51 дол/кг, і це на 5% більше, ніж у 2023 р.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай – $14,4 млрд, Польща – $7 млрд і Німеччина – $5,4 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі – на $4,7 млрд, Іспанії – на $2,9 млрд, Німеччини – на $2,8 млрд.

Найбільше серед ввезених у 2024 році (65%) були:

машини, устаткування та транспорт – $25 млрд. При митному оформленні цих товарів до бюджету сплатили 172,3 млрд грн. Це 29% надходжень митних платежів.

продукція хімічної промисловості – $11,7 млрд. При митному оформленні цих товарів до бюджету сплатили 87,7 млрд грн. Це 15% надходжень митних платежів.

паливно-енергетичні – $8,9 млрд. При їх оформленні до бюджету сплачено 157,6 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $24,6 млрд

метали та вироби з них – $4,4 млрд

машини, устаткування та транспорт – $3,5 млрд.

За 2024 р. при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 311,3 млн грн.