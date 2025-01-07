За 2024-ий товарообіг України склав $112,3 млрд. Імпортували найбільше з Китаю, а експортували – до Польщі

Торік в Україну імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд. Загалом товарообіг зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком, коли він складав $99,4 млрд.
Як інформує Державна митна служба, при цьому оподаткований імпорт склав $57,4 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту торік склало 0,51 дол/кг, і це на 5% більше, ніж у 2023 р.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай – $14,4 млрд, Польща – $7 млрд і Німеччина – $5,4 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі – на $4,7 млрд, Іспанії – на $2,9 млрд, Німеччини – на $2,8 млрд.
Найбільше серед ввезених у 2024 році (65%) були:
- машини, устаткування та транспорт – $25 млрд. При митному оформленні цих товарів до бюджету сплатили 172,3 млрд грн. Це 29% надходжень митних платежів.
- продукція хімічної промисловості – $11,7 млрд. При митному оформленні цих товарів до бюджету сплатили 87,7 млрд грн. Це 15% надходжень митних платежів.
- паливно-енергетичні – $8,9 млрд. При їх оформленні до бюджету сплачено 157,6 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $24,6 млрд
- метали та вироби з них – $4,4 млрд
- машини, устаткування та транспорт – $3,5 млрд.
За 2024 р. при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 311,3 млн грн.
- Зеленський заявив, що український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу
- За даними Мінагро, торік Україна вийшла на довоєнний період с/г експорту ‒ 24,5 млрд доларів, який склав 59% в загальному експорті.
- Понад 9 тисяч суден пройшли через український морський коридор у 2024. Таким чином Україна змогла експортувати понад 74,4 млн тонн вантажів.