У Києві система водопостачання правого берега працюватиме на пониженому тиску

Через проблеми з електрикою система водопостачання правого берега у Києві працюватиме на пониженому тиску.
Про це повідомила КМДА.
Крім того, через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. В адміністрації запевнили, що тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами.
У КМДА також попередили, що можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення.
Наразі енергетики і комунальні служби роблять все щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням.
- Тим часом водопровідні станції у Вінниці тимчасово не працюють через перебої з електропостачанням