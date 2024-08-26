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У Києві система водопостачання правого берега працюватиме на пониженому тиску

Через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт.

У Києві система водопостачання правого берега працюватиме на пониженому тиску
Київські електромережі
Фото: ДТЕК Київські електромережі

Через проблеми з електрикою система водопостачання правого берега у Києві працюватиме на пониженому тиску.

Про це повідомила КМДА.

Крім того, через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. В адміністрації запевнили, що тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами.

У КМДА також попередили, що можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення. 

Наразі енергетики і комунальні служби роблять все щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням.

  • Тим часом водопровідні станції у Вінниці тимчасово не працюють через перебої з електропостачанням
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