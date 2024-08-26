У Києві система водопостачання правого берега працюватиме на пониженому тиску

Через проблеми з електрикою система водопостачання правого берега у Києві працюватиме на пониженому тиску.

Про це повідомила КМДА.

Крім того, через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. В адміністрації запевнили, що тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами.

У КМДА також попередили, що можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення.

Наразі енергетики і комунальні служби роблять все щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням.