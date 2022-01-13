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​Тамара Трунова запустила імерсивний проєкт "Повернення" про важливість діалогу щодо окупованих територій

Перша історія "Повернення до Гідності" вже доступна у додатку 211Steps.

Головна режисерка Академічного театру драми і комедії на Лівому березі Тамара Трунова запустила проєкт "Повернення" про важливість діалогу навколо окупованих територій.

Про це LB.ua повідомила пресслужба проєкту.

""Повернення" - це серія аудіо-історій людей, яких торкнулися події Майдану та окупованих територій України. Людей, які зробили внутрішній вибір - ким бути у важких ситуаціях і що транслювати своєму оточенню. Це - вибір бути собою, бути Людиною, повертатися додому. Знову і знову", - йдеться у повідомленні.

Імерсивний проєкт "Повернення" піднімає проблеми переселенців, прийняття їх новим соціумом, повернення неформальних розмов про буття та інтимність дружньої розмови. Проєкт показує, з якими викликами стикаються ті, хто був змушений переїхати і ті, хто ще залишився на окупованій території.

Креаторка проєкту Тамара Трунова використала експериментальний формат: герої самі обирають, що говорити, яку історію розповісти, не обмежуючись ніякими окремленими рамками. Кожна історія схожа водночас на лекцію і на моновиставу - розмова починається із загальних питань, але неминуче торкається особистого, місцями перетворюючись на сповідь.

Проєкт було створено за допомогою технології додатку 211Steps, де глядач не просто пасивно слухає історію, а стає її співавтором, повноправним учасником подій, а значить - пропускає через себе чиєсь життя, знаходячи в ньому щось спільне зі своїм. Це сприяє глибокому зануренню у новий емоційний досвід.

"Для мене це цікавий формат, оскільки у технологічну обкладинку загорнуті людські долі. Це і відображає ту «гойдалку», на якій ми всі зараз опинились. Технологічність, у цьому випадку, зберігає людяність і тепло, і дає цьому теплу можливість розповсюджуватися та впливати", - зазначила Трунова.

Перша історія "Повернення до Гідності" від правозахисниці Олександри Матвійчук вже доступна у додатку 211Steps. Додаток, де можна бути просто глядачем або співавтором сюжету, можна скачати в App Store та Google Рlay.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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