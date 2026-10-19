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У Румунії 13-річний учень напав із ножем на вчительку та школяра

За попередньою інформацією, мотивом нападу могла бути расова ненависть.

У Румунії 13-річний учень напав із ножем на вчительку та школяра
Фото: Poliția Română

У понеділок, 19 жовтня, у румунському місті Бистриця учень сьомого класу напав із ножем на вчительку та іншого школяра. Поліція затримала підлітка, пише видання Digi24.

Інцидент стався у середній школі № 6 імені Штефана-чел-Маре. За даними видання, 13-річний учень прийшов до навчального закладу в мотоциклетному шоломі зі складаним ножем. Під час уроку математики у шостому класі він поранив учительку та школяра, який намагався їй допомогти.

За словами одного з учнів, нападник постукав у двері класу, а коли вчителька відчинила їх, кинувся на неї. Деякі школярі вибігли з приміщення.

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28-річну вчительку та 12-річного учня госпіталізували. Їхній стан стабільний.

За даними місцевих медіа, незадовго до нападу підліток опублікував у TikTok відео, на якому був у шоломі, балаклаві та з ножем. У ролику він розповідав про свої плани.

"Я готувався до цього 8 місяців! Побачимося у Вальгаллі! Я це зроблю! Вони й гадки не мають, наскільки я небезпечний!", – сказав 13-річний учень.

За попередньою інформацією, мотивом нападу могла бути расова ненависть. За даними слідства, підліток шукав конкретного учня ромського походження.

"Цей учень – нападник – приїхав сюди з Іспанії приблизно у 2019–2020 роках. Він шукав учня іншого етнічного походження", – йдеться у повідомленні.

Виконувач обов'язків міністра освіти Румунії Міхай Діміан засудив напад і наголосив на необхідності змін до законодавства для посилення безпеки у школах.

"Я рішуче засуджую акт агресії, що стався сьогодні вранці в школі в Бистриці, внаслідок якого постраждали вчителька та учень. За наявною на цей момент інформацією, стан обох постраждалих стабільний. Бажаю їм якнайшвидшого одужання; мої думки – з їхніми родинами та всією шкільною спільнотою. Також хочу подякувати поліцейським і медичним бригадам за їхні дії", – сказав Діміан.

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