Путін через Трампа запропонував провести спочатку двосторонню зустріч із Зеленським. Він згоден

Російський лідер Владімір Путін під час телефонного спілкування з Дональдом Трампом запропонував провести спочатку двосторонню зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, а вже тоді спілкуватися разом з главою США. Про це Володимир Зеленський поінформував на брифінгу в Вашингтоні, додавши, до Україна готова до будь-яких форматів.

Зеленський вважає, що тільки на рівні лідерів можна вирішити складні і болючі питання. Поки що Україна не знає деталей про двосторонню зустріч, але він підтвердив, що обговорюватиме з Путіним території.

"Я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним. Після цього розраховуємо на тристоронню зустріч, питання буде, як пройде двостороння зустріч", – сказав президент.

Він додав, що вони з Трампом обговорили необхідність демонстрації усіма сторонами, тобто і ним, і Путіним, бажання закінчити конфлікт.

"Якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то ми будемо просити Сполучені Штати відповідно діяти. Відповідні дії, є тиск Сполучених Штатів. Ми розуміємо, які формати можуть бути, тому, напевно, є можливість, що все ж таки наша зустріч відбудеться", – додав президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів і без припинення вогню, щоб росіяни не висували зустрічні вимоги.

Контекст

15 серпня Дональд Трамп провів першу за повномасштабну війну зустріч із Путіним. Він приймав його на Алясці. Метою саміту мало бути досягнення угоди про припинення вогню, але успіху в цьому питанні не досягли. Трамп оцінив зустріч позитивно, але сказав, що Путін нібито хоче припиняти не вогонь, а війну. І тепер сам Трамп теж каже, що хоче досягнути одразу припинення війни.

Трамп інформував про результати переговорів українського президента і запросив його до Вашингтона. 18 серпня Володимир Зеленський прилетів до США, де мав спочатку двосторонню розмову із Трампом, а потім – за участі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, генсека НАТО Марка Рютте, президента Фінляндії Олександра Стубба, французького президента Еммануеля Макрона, італійської прем'єрки Джорджи Мелоні, німецького канлцера Фрідріха Мерца та британського прем'єра Кіра Стармера.

Зустріч з європейськими лідерами Трамп перервав для того, аби зателефонувати Путіну.