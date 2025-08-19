З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСвіт

Путін через Трампа запропонував провести спочатку двосторонню зустріч із Зеленським. Він згоден

Після цього український президент розраховує на зустріч трьох лідерів. 

Путін через Трампа запропонував провести спочатку двосторонню зустріч із Зеленським. Він згоден
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського
Фото: EPA/UPG

Російський лідер Владімір Путін під час телефонного спілкування з Дональдом Трампом запропонував провести спочатку двосторонню зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, а вже тоді спілкуватися разом з главою США. Про це Володимир Зеленський поінформував на брифінгу в Вашингтоні, додавши, до Україна готова до будь-яких форматів. 

Зеленський вважає, що тільки на рівні лідерів можна вирішити складні і болючі питання. Поки що Україна не знає деталей про двосторонню зустріч, але він підтвердив, що обговорюватиме з Путіним території. 

"Я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним. Після цього розраховуємо на тристоронню зустріч, питання буде, як пройде двостороння зустріч", – сказав президент.

Він додав, що вони з Трампом обговорили необхідність демонстрації усіма сторонами, тобто і ним, і Путіним, бажання закінчити конфлікт.

"Якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то ми будемо просити Сполучені Штати відповідно діяти. Відповідні дії, є тиск Сполучених Штатів. Ми розуміємо, які формати можуть бути, тому, напевно, є можливість, що все ж таки наша зустріч відбудеться", – додав президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів і без припинення вогню, щоб росіяни не висували зустрічні вимоги. 

Контекст

15 серпня Дональд Трамп провів першу за повномасштабну війну зустріч із Путіним. Він приймав його на Алясці. Метою саміту мало бути досягнення угоди про припинення вогню, але успіху в цьому питанні не досягли. Трамп оцінив зустріч позитивно, але сказав, що Путін нібито хоче припиняти не вогонь, а війну. І тепер сам Трамп теж каже, що хоче досягнути одразу припинення війни.

Трамп інформував про результати переговорів українського президента і запросив його до Вашингтона. 18 серпня Володимир Зеленський прилетів до США, де мав спочатку двосторонню розмову із Трампом, а потім – за участі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, генсека НАТО Марка Рютте, президента Фінляндії Олександра Стубба, французького президента Еммануеля Макрона, італійської прем'єрки Джорджи Мелоні, німецького канлцера Фрідріха Мерца та британського прем'єра Кіра Стармера.

Зустріч з європейськими лідерами Трамп перервав для того, аби зателефонувати Путіну. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies