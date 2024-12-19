У "парламенті" невизнаної Абхазій депутати влаштували стрілянину, є загиблий і поранений

Між парламентарями стався конфлікт під час обговорення документу про заборону майнінгу.

У будівлі "парламенту" сепаратистського регіону Грузії Абхазії сталася стрілянина. В результаті загинув депутат, ще один дісав поранення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Телеграм-канал АМРА-life стверджує, що між депутатами стався конфлікт під час обговорення документу про заборону майнінгу.

"Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в суперечку, в результаті якої Адгур дістав зброю і почав стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розійняти", – пише видання. Кан Кварчія поранений.

Смерть Голандзії підтвердила пресслужба МОЗ сепаратистського регіону. На місце події прибула слідчо-оперативна група.