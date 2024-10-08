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Опозиція Великобританії виступає проти передачі архіпелагу Чагос Маврикію

Опозиція вважає, що Китай може цим скористатися.

Опозиція Великобританії виступає проти передачі архіпелагу Чагос Маврикію
Мешканці Чагоса, які живуть у Великобританії, протестують проти рішення британського уряду передати архіпелаг Маврикію, 7 жовтня
Фото: EPA/UPG

Британські консерватори виступають проти передачі Маврикію архіпелагу Чагос.

Про це повідомляє Politico

Консерватори розкритикували пояснення міністра закордонних справ Девіда Леммі щодо передачі Маврикію контролю над архіпелагом, який називають останньою африканською колонією Великобританії.

На цьому архіпелазі розташована американська авіабаза Дієго-Гарсія, яка залишатиметься під контролем Великобританії та США протягом щонайменше наступних 99 років відповідно до угоди, укладеної минулого тижня.

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Тіньовий міністр закордонних справ Ендрю Мітчелл вважає, що передача островів дає допомогу ворогам Великобританії і підриває стратегічну мережу оборонних інтересів держави. 

В свою чергу, колишній лідер Консервативної партії Ієн Дункан Сміт зауважив, що уряд Маврикія "винен у значних порушеннях прав людини" та діє "в союзі з Китаєм".

А парламентар-консерватор Ендрю Розінделл заявив, що це “ганебний день для британської демократії”, оскільки не було консультацій із населенням Чагоса.

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