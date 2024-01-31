ЄС закумулював 260 млрд євро російських активів, прибутки з яких підуть Україні

Українська делегація, від міністерства юстиції України провела низку зустрічей з комісаром ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, з топкерівниками директоратів Єврокомісії та урядом Бельгії.
"Брюссель головує з 1 січня 2024 року в ЄС, тож усі болючі питання щодо заморожених активів Росії розв'язуються зараз саме там", – розповіла про деталі зустрічей заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.
Вона додала, що ЄС провів велику домашню роботу з розшуку та фіксації активів Росії, що перебувають у юрисдикціях країн ЄС. Зокрема, йдеться про 260 мільярдів євро, з яких 210 мільярдів євро заморожені у Бельгії та Люксембурзі.
"В основному суверенні активи існують в формі бондів, облігацій та інших інструментів. По мірі того, як ці інструменти досягають строку погашення – вони конвертуються в кеш. Майже всі активи зберігаються на рахунках великих депозитарних установ на зразок Euroclear або на рахунках центральних або резервних банків", – написала Мудра.
Чиновниця зазначила, що після того, як ЄС знайшов та ідентифікував активи, він акумулюватиме їх на одному рахунку в Euroclear.
"Так, цей процес буде вимагати погодження від всіх 27 країн, але Єврокомісія працює з надшвидкістю, - пообіцяли зробити швидко", – зазначила Мудра.
Наступний кроком має стати досягнення "поки що відсутньої єдності в спрямуванні надприбутків від російських активів в Україну"
"Але і в цьому питанні нас запевнили - "так", ми працюємо, чекайте", – заявила заступниця міністра.
Мудра додала, що також обговорили питання конфіскації тіла заморожених активів Росії, проте в ЄС поки не охоче про це говорять, але "над цим питанням активно працюють в G7 й є певні зсуви щодо прийняття законодавства у США".
"Питання надприбутків дуже важливе й знаходиться весь час на порядку денному ЄС, його можна вирішити й ЄС знає як – справа часу", – резюмувала Мудра.
Вона додала, що під час зустрічей також обговорили питання санкцій.
"Чекаємо на 13-ий пакет та варіанти унеможливлення обходу санкцій; і пакет допомоги в 50 мільярдів євро (допомога протягом 2024-2027 років), чекаємо на доленосне рішення 1 лютого. А щодо коштів надприбутків, то вони йдуть on top додатково до Ukraine Facility", – зазначила заступниця міністра юстиції.
- Вчора у Комітеті ПАРЄ схвалили проєкт резолюції щодо вилучення російських заморожених активів, які мають спрямувати на відбудову України. У проєкті резолюції Комітет заявляє, що Росія як країна-агресор має надати "повну компенсацію за шкоду, завдану її протиправними діями на міжнародному рівні, у тому числі за руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні збитки та інші негативні наслідки". Поки що йдеться лише про проєкт і він ще не схвалений на рівні ПАРЄ.
- Комітет Сенату США в середу 24 січня схвалив закон, який дасть можливість Сполученим Штатам конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відновлення після руйнувань, які завдала Російська Федерації.
- Також нещодавно юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд. євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.
- У листопаді Європейська комісія заявила про плани щодо оприлюднення законопроєкту про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів. У проєкті плану роз'яснять, що деякі питання, які порушили окремі держави-члени, все ще необхідно вирішити, і що пропозиція ЄС не заважатиме національним податкам чи іншим заходам.