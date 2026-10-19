На Київщині внаслідок атаки РФ пошкоджено підприємство

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Унаслідок вечірньої атаки РФ в Обухівському районі Київської області пошкоджено підприємство, на місці виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Внаслідок вечірньої атаки ворожих дронів в Обухівському районі пошкоджено підприємство. Виникла пожежа", – повідомив він.

На місці працюють відповідні служби. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Станом на цей час повідомлень про загиблих і постраждалих не надходило.