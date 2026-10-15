Ввечері, 14 жовтня військовий аеродром «Борисоглєбськ» Збройних сил РФ перебував під ракетною атакою.На фоні ракетної тривоги, повідомляють про вибухи і пожежу у Воронезькій області.
Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+
Він розташований у Воронезькій області Росії. Внаслідок влучання на території аеродрому виникла масштабна пожежа.Наслідки уточнюються.
Аеродром "Борисоглєбськ" неодноразово потрапляв під атаку українських безпілотників.
- У липня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області. Також успішно уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.
- В липні 2026 року Сили оборони знову атакували цей об'єкт.