СБУ під час перевірки Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) виявила методички з Москви і паспорт Росії в керівництва

СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів.

Контррозвідувальні заходи проводилися на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Про це повідомили в пресслужбі СБУ. За даними джерел LB.ua, обшук проводився у консисторії (адміністрації єпархії). Зокрема, керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. Саме він є найбільш імовірною кандидатурою на посаду архієрея УПЦ МП замість Павла.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

За даними джерел, під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархіі УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

"У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", – зазначили в пресрелізі правоохоронці.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За даними слідства, представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви" тощо.

Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає підтримати окупантів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка "героя росії", підписана міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, в листопаді СБУ провела низку контррозвідувальних заходів у приміщеннях УПЦ (МП). 22 листопада вони відбулися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

На території Києво-Печерської Лаври знайшли 32-річного українця, який може бути причетний до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства "Антван". Також знайшли проросійську літературу. Її використовують під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского міра" і готівку на загальну суму понад 2 млн грн, понад $100 тис. доларів та декілька тисяч російських рублів.

На території Сарненської єпархії УПЦ в Рівненській області знайшли пропагандистські матеріали.

До того, 18 листопада, СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП у Вінницькій області Іонафану. Очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Загалом він підозрюється зразу за кількома статтями: щодо дискрімнації, щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, щодо розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу і щодо розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Ще раніше, 13 листопада, в одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір".

24 листопада, після скандалу з піснеспівами про "звон пливьот над Росією", терміново призначили засідання Синоду. Очікувалося, що на ньому будуть прийняті рішення, які покращать ситуацію. Але керівництво московської церкви ситуацію тільки погіршило. Докладніше читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua "УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі".