Фигурант дела Гандзюк Павловский ездил на футбол, потому что у него истек срок меры пресечения, - ГПУ

Прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении меры пресечения в связи с состоянием его здоровья.

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушил условий меры пресечения, посетив 28 июля футбольный матч в Одессе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, передает УНИАН.

Он пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

О том, что Павловский был на матче в Одессе, ранее сообщили активисты в группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Фейсбуке.

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "законченное убийство".

Известно о пятерых лицах, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Торбин и Васянович награждены орденами "За мужество" III степени. Однако неизвестными остаются заказчики убийства.

Журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину.

6 ноября 2018 года Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, который фигурирует в расследовании, чтобы избежать давления на следствие.

В апреле 2019 года этого стало известно, что прокуратура переквалифицировала обвинение некоторым подозреваемым на более мягкое, в связи с тем, что подозреваемые согласились на сделку со следствием. Конкретно в случае Павловского обвинение изменено с "организации преступления" на "сокрытие преступления". В мае суд отпустил Павловского из-под стражи под домашний арест с обязательством носить браслет.