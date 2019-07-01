ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой"

В рамках какого именно уголовного производства проводятся обыски – пока не известно.

Государственное бюро расследований проводит обыски на телеканале "Прямой". Об этом сообщил источник в ГБР агентству "Украинские новости".

"Да, обыски такие проводятся", - ответил источник на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, следственные действия санкционированы судом.

При этом, собеседник пока не уточнил, в рамках какого именно уголовного производства проводятся обыски.

Напомним, Госбюро уже вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко по делу о возможной узурпации власти экс-президентом Петром Порошенко.

В начале июня 2019 года генеральный продюсер телеканала "Прямой" Алексей Семенов покинул свою должность.