Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
Мир меняется, оставаясь прежним
Мир меняется, оставаясь прежним
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
ГлавнаяПолитика

Порошенко готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом"

"Я не доверяю ГБР, я не доверяю его руководству".

Порошенко готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом"
Фото: Прямий

Бывший президент Петр Порошенко готов пройти детектор лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой".

Об этом он сказал журналистам на брифинге после допроса в Государственном бюро расследовании, которое касалось телеканала "Прямой".

"События, которые разворачиваются сегодня вокруг "Прямого", дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата. Инициатор - господин Портнов, заместитель главы администрации Януковича, участник подготовки "законов 16 января". По его заявлению с абсолютными допущениями, которые не имеют ничего общего с правдой, больше трех месяцев ГБР делает попытки терроризировать журналистов", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что не владеет и не управляет телеканалом. "Но и я, и моя политическая команда призываем всех стать на защиту свободы слова Украины", - сказал он.

Директор ГБР Роман Труба ранее сказал, что следующий допрос Порошенко может произойти с применением полиграфа. Бывший президент готов к такому допросу, но предложил сделать это публично.

"Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю его руководству. Я не верю в объективность и беспристрастность расследования. И в то же время на Прямом канале эти вопросы, которые они хотели озвучить, я готов пройти на детекторе лжи в прямом эфире. Когда я это предложил, большого энтузиазма у них не было", - добавил Порошенко.

Президент сказал, что будет участвовать в дальнейших следственных действиях как законопослушный гражданин, хотя и не понимает, что именно расследует ГБР.

"Они не могут сформулировать, о чем речь. Неуплата налогов Прямым каналом. Каких налогов? Я не знаю, я не имею к этому никакого отношения. Вы хоть скажите, о каких налогах речь! "Мы не знаем". А о каком отмывании вы говорите. "Мы не знаем". А откуда вы это взяли. "Из заявления господина Портнова". Так Портнов напишет заявление на любой канал, что он не платит или что-то не то делает, и вы остановите этот канал? "Мы не знаем, будем смотреть". Друзья, если это свобода слова, тогда речь не о Порошненко, речь о демократии и о том, за что мы боролись пять лет", - сказал Порошенко.

Напомним, конечным бенефициарным владельцем ООО "Телеканал "Прямой" является бывший глава Киевской горадминистрации Владимир Макеенко. 

В конце июня на встрече с журналистами Макеенко заявил, что если он решит продавать телеканал, Порошенко получит опцион на покупку.

Во время предвыборной президентской кампании канал "Прямой" поддерживал Порошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также