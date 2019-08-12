Порошенко готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом"

Бывший президент Петр Порошенко готов пройти детектор лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой".

Об этом он сказал журналистам на брифинге после допроса в Государственном бюро расследовании, которое касалось телеканала "Прямой".

"События, которые разворачиваются сегодня вокруг "Прямого", дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата. Инициатор - господин Портнов, заместитель главы администрации Януковича, участник подготовки "законов 16 января". По его заявлению с абсолютными допущениями, которые не имеют ничего общего с правдой, больше трех месяцев ГБР делает попытки терроризировать журналистов", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что не владеет и не управляет телеканалом. "Но и я, и моя политическая команда призываем всех стать на защиту свободы слова Украины", - сказал он.

Директор ГБР Роман Труба ранее сказал, что следующий допрос Порошенко может произойти с применением полиграфа. Бывший президент готов к такому допросу, но предложил сделать это публично.

"Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю его руководству. Я не верю в объективность и беспристрастность расследования. И в то же время на Прямом канале эти вопросы, которые они хотели озвучить, я готов пройти на детекторе лжи в прямом эфире. Когда я это предложил, большого энтузиазма у них не было", - добавил Порошенко.

Президент сказал, что будет участвовать в дальнейших следственных действиях как законопослушный гражданин, хотя и не понимает, что именно расследует ГБР.

"Они не могут сформулировать, о чем речь. Неуплата налогов Прямым каналом. Каких налогов? Я не знаю, я не имею к этому никакого отношения. Вы хоть скажите, о каких налогах речь! "Мы не знаем". А о каком отмывании вы говорите. "Мы не знаем". А откуда вы это взяли. "Из заявления господина Портнова". Так Портнов напишет заявление на любой канал, что он не платит или что-то не то делает, и вы остановите этот канал? "Мы не знаем, будем смотреть". Друзья, если это свобода слова, тогда речь не о Порошненко, речь о демократии и о том, за что мы боролись пять лет", - сказал Порошенко.

Напомним, конечным бенефициарным владельцем ООО "Телеканал "Прямой" является бывший глава Киевской горадминистрации Владимир Макеенко.

В конце июня на встрече с журналистами Макеенко заявил, что если он решит продавать телеканал, Порошенко получит опцион на покупку.

Во время предвыборной президентской кампании канал "Прямой" поддерживал Порошенко.