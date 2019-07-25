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Порошенко обсудил с Волкером вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО

Лидер "Евросолидарности" встретился с американской делегацией.

Порошенко обсудил с Волкером вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО
Петр Порошенко и Курт Волкер
Фото: eurosolidarity.org

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел встречу с делегацией США во главе со спецпредставителем Госдепартамента по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщается на сайте "Евросолидарности".

"Петр Порошенко призвал использовать возможность декабрьского саммита НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Украине ПДЧ... Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО", - говорится в сообщении.

Стороны также скоординировали шаги по противодействию строительству "Северного потока-2".

Порошенко осудил продолжающееся невыполнение Россией решения Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля. По его мнению, это подтверждает необходимость дальнейшего давления на Москву через принятие "азовского пакета" санкций.

Волкер, в свою очередь, отметил, что последние пять лет "были самыми продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и для укрепления партнерства между Украиной и США".

Напомним, Волкер сегодня, 25 июля, прибыл в Киев. Он уже провел встречу с лидером партии" Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Ранее спецпредставитель Госдепа также анонсировал скорый визит Зеленского в США.

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