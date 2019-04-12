СБУ сняла запрет на въезд в Украину для австрийского журналиста Вершютца

Служба безопасности Украины сняла запрет въезда в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz). Об этом сообщил сам журналист на своей странице в Фейсбуке.

"Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - написал Вершютц.

Фото: ответ сбу вершютцу

Журналист обнародовал ответ СБУ, в котором сообщается, что запрет въезда "отменен в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд, о чем проинформирована Государственная пограничная служба Украины".

Напомним, 8 марта 2019 года стало известно о запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту. По версии СБУ, основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.

11 марта в МИД Австрии был вызван украинский посол для беседы с генеральным секретарем министерства Йоханнесом Петерликом. Петерлик потребовал снять введенный украинскими властями запрет на въезд, а также на аккредитацию корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в зоне конфликта на украинской стороне линии соприкосновения.