Один из подозреваемых в деле Гандзюк контактировал с правоохранителями до своего задержания

Бывший помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский, подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, контактировал с сотрудниками правоохранительных органов в течение полугода до его задержания. Об этом говорилось в фильме Слідство.Інфо, презентация которого состоялась сегодня в кинотеатре "Киев", передает журналист LB.ua.

По данным журналистов, правоохранители узнали о вероятном участии Павловского в организации нападения во время допросов нападающих в августе прошлого года. И арестовали его только через два с половиной месяца, когда дело передали в Киев.

Журналисты получили информацию о более 30 тыс телефонных соединений Павловского.

В частности, по данным Слідство.Інфо, Павловский в день нападения на Гандзюк звонил председателю Чаплинского межрайотдела СБУ Антону Запорожцу, почти 30 раз контактировал с еще одним сотрудником спецслужбы - главой межрайотдела СБУ в Олешковской районе Борисом Плахутой.

Основным мотивом убийства Гандзюк официальное следствие считает ее позицию относительно поджогов и вырубка лесов. В то же время немало правоохранителей, с которыми контактировал Павловский, так или иначе связанные с Олешками, где в мае 2018-го произошел масштабный лесной пожар.

По данным Слідство.Інфо, на следующий день после нападения на Гандзюк, 1 августа, Павловский имел три телефонных разговора с тогдашним начальником Новокаховской полиции Сергеем Сидоренко. Именно этому отделу подчиняется Олешковская полиция.

Больше Павловский созванивался с руководителем Новокаховской прокуратуры Александром Королем - более 160 раз в течение полугода, говорится в фильме. Король возглавляет местную прокуратуру, которая вела дело о поджоге леса. Он передавал производства Генпрокуратуре, когда нападение на Гандзюк связали с вырубкой насаждений. Впоследствии дело о поджоге леса Генпрокуратура также приобщила к материалам об убийстве активистки.

Король сказал журналистам Слідства.Інфо, что общался с Павловским как с помощником нардепа, но разговоры не касались дела Гандзюк.

В списка контактов Павловского также заместитель прокурора Херсонской областной прокуратуры Константин Шабуняев, а также начальник местной колонии Александр Гусарев. Однако журналистам Гусарев сказал, что не знает Павловского и не общался с ним.

Напомним, 31 июля в Херсоне Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз и перенесла многочисленные операции.

4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

Известно о пятерых лицах, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Торбин и Васянович награждены орденами "За мужество" III степени. Однако неизвестными остаются заказчики убийства.

Журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

6 ноября Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, который фигурирует в расследовании, чтобы избежать давления на следствие.