У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

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У Києві та Київській області застосували екстрені відключення електроенергії за командою "Укренерго". Під час таких відключень графіки не діють.

Про це повідомили в ДТЕК.

Енергетики обіцяють інформувати споживачів про подальші зміни.

Яка ситуація в енергетиці України після обстрілів?

Уночі та вранці 23 жовтня російські війська атакували енергетичні об’єкти у шести областях України: Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській. Унаслідок ударів понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання.

Також триває ліквідація наслідків попередніх атак в Одеській і Тернопільській областях. Через обстріли та бойові дії нові знеструмлення виникли в Донецькій і Харківській областях. Ремонтні бригади відновлюють електропостачання з урахуванням безпекових умов.