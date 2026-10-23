У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

У Києві та Київській області застосували екстрені відключення електроенергії за командою "Укренерго". Під час таких відключень графіки не діють.
Про це повідомили в ДТЕК.
Енергетики обіцяють інформувати споживачів про подальші зміни.
Яка ситуація в енергетиці України після обстрілів?
Уночі та вранці 23 жовтня російські війська атакували енергетичні об’єкти у шести областях України: Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській. Унаслідок ударів понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання.
Також триває ліквідація наслідків попередніх атак в Одеській і Тернопільській областях. Через обстріли та бойові дії нові знеструмлення виникли в Донецькій і Харківській областях. Ремонтні бригади відновлюють електропостачання з урахуванням безпекових умов.