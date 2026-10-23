Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
ГоловнаЕкономікаДержава

У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

Графіки наразі не діють.

У Києві та області запровадили екстрені відключення світла
Ілюстративне фото
Фото: Ігор Чайка / Facebook

У Києві та Київській області застосували екстрені відключення електроенергії за командою "Укренерго". Під час таких відключень графіки не діють.

Про це повідомили в ДТЕК. 

Енергетики обіцяють інформувати споживачів про подальші зміни.

Яка ситуація в енергетиці України після обстрілів?

Уночі та вранці 23 жовтня російські війська атакували енергетичні об’єкти у шести областях України: Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській. Унаслідок ударів понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання. 

Також триває ліквідація наслідків попередніх атак в Одеській і Тернопільській областях. Через обстріли та бойові дії нові знеструмлення виникли в Донецькій і Харківській областях. Ремонтні бригади відновлюють електропостачання з урахуванням безпекових умов. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies