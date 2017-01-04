Помощник депутата Рады попался на взятке ₴140 тысяч (обновлено) Петр Яремчук помогает нардепу Юрию Савчуку.

Фото: facebook.com/Анатолій Матіос

Во Львовской области военная прокуратура задержала помощника-консультанта депутата Верховной Рады за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. гривен.

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в Facebook.

"03.01.2017 военная прокуратура Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области Национальной полиции... задержала "на горячем" за вымогательство и получение "взятки" в размере 140 тыс. гривен помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Анатолій Матіос

По словам Матиоса, задержанный требовал взятку от частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома, а именно для того, чтобы не направлять депутатские запросов в правоохранительные и контролирующие органы.

Фамилий ни задержанного, ни депутата не указано.

Обновление. Задержанным оказался 39-летний Петр Яремчук, помощник народного депутата от "Народного фронта" Юрия Савчука, сообщает ZAXID.net. Ранее Яремчук работал помощником-консультантом нардепов из "Народного фронта" Павла Пинзеника и Виктора Романюка.

По данным аппарата Верховной Рады, Петр Яремчук является одним из четырех помощников-консультантов Савчука, работающих на постоянной основе по трудовому договору.

Сам Савчук в эфире телеканала 112 подтвердил задержание своего помощника.

"О задержании я узнал сегодня утром. Петр Яремчук был принят за документами ко мне помощником только 26 декабря. Он еще не получил от меня удостоверение помощника народного депутата. Хочу сказать, что перед законом все равны, поэтому этот человек, при доведении его преступления, должен быть наказан", - заявил он.

39-летний Петр Яремчук уже более 10 лет работает с народными депутатами. Яремук был помощником минимум семи депутатов, в том числе нардепов четвертого созыва Владимира Зубанова и Михаила Павловского, нардепа седьмого созыва Василия Пазиняка. Со всеми этими депутатами Яремчук сотрудничал на общественных началах, не получая жалованья.

Однако больше всего Петр Яремчук отметился сотрудничеством с депутатами действующего созыва. Он последовательно работал помощником на общественных началах экс-депутата от БПП (теперь внефракционного) Олега Мусия, а также помощником-консультантом на постоянной платной основе нардепов из "Народного фронта" Павла Пинзеника и Виктора Романюка.

Как сообщалось, ранее в Одессе поймали на крупной взятке чиновника Минобороны.