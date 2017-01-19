Спецтема Что будет с гривной? Почему упала гривна: экспортеры, Приватбанк, МВФ и другие факторы Несмотря на все попытки Нацбанка сместить внимание граждан с курса гривны на показатели инфляции, именно табло обменников заменяют простым гражданам биржевые котировки, а не отчеты Госстата о темпах роста цен. Ведь именно доллар и евро остаются чуть ли не единственными доступными финансовыми инструментами для сбережений. Инвестировать в квадратные метры, даже с учетом падения цен на недвижимость, могут единицы. А до состояния инвестиций в запасы соли и спичек мы, благо, еще не дошли. К тому же стратегия конвертировать излишки гривны в более твердую валюту уже не раз доказывала свою эффективность. Если уж депутаты и чиновники, даже из самых патриотических фракций, не стесняются коллекционировать долларовые купюры, то что говорить о простых гражданах. Вот и в этот раз проверенная стратегия сработала. За первые 13 дней года доллар подорожал на черном рынке с 28 до 28,9 гривен, и только на этой неделе ажиотаж спал - сегодня доллар продавали в среднем по 28,2 гривны. При этом НБУ держит официальный курс на отметке 27,5 гривны. В чем причина очередного ослабления гривны? Что изменится в ближайший месяц? И каким будет курс в целом за год? Об этом мы спросили экспертов из инвесткомпаний, банков и аналитических центров. Диана Манучарян , журналист из Одессы

Фото: Макс Требухов

Виноваты праздники

Нацбанк Украины все списывает на сезонный спад деловой активности (из-за праздников). В итоге меньше валюты принес экспорт - доллар подорожал. Елена Белан, главный экономист инвесткомпании Dragon Capital, придерживается позиции Нацбанка. Каждый год в январе экспортеры заводят в страну меньше валюты, чем в предыдущие месяцы. В январе 2016, например, валюты было в два раз меньше, чем в декабре 2015-го.

"В первом месяце года население, как правило, потребляет наибольшее количество энергоресурсов, что сопровождается повышенным валютным спросом со стороны импортеров газа, угля, топлива. Мы наблюдаем превалирование спроса над предложением на межбанке", - добавляет Андрей Приходько, главный аналитик Укрсоцбанка.

Хитрят экспортеры

Экспортеры не заводят валюту в страну не только из-за снижения объемов продаж на праздниках. Им просто пока что не нужна гривна, а валютную выручку можно несколько месяцев не показывать. В итоге гривна слабее - валютной выручки в пересчете на гривну больше. Профит.

В конце декабря 2016 года Минфин возместил компаниям-экспортерам рекордную сумму НДС 15,9 млрд грн (практически вдвое выше типичных среднемесячных объемов). В итоге у экспортеров автоматически отпала необходимость продавать дополнительный объем валюты на рынке, говорит Дмитрий Очеретяный, руководитель направлений валютно-финансовых операций на денежном рынке Альфа-банка.

Фото: dsnews.ua

"Какой смысл заводить валютную выручку сейчас и продавать по текущему курсу, если ты ожидаешь продолжения девальвации? Они на каждом миллионе долларов могут выиграть миллион гривен", - считает Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера (аналитическая структура при инвесткомпании SigmaBleyzer).

Правительство потратилось

Одна из причин курсовых колебаний - резкий рост гривневой массы в конце 2016 года. Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб уже жаловался в интервью LB.ua, что весь год правительство проводило сдержанную фискальную политику, а в декабре 2016 года вдруг потратило крупные суммы. Теперь это скажется на темпах роста цен в 2017 году.

Траты правительства называет причиной ослабления гривны и Сергей Ягнич, руководитель направления инвестбизнеса Укрсиббанка (входит в BNP Paribas Group). Избыток гривны сформировался на фоне активных бюджетных платежей в декабре. В итоге общий объем ликвидности в банковской системе в течение декабря вырос на 50% - с 80 млрд грн до 120 млрд грн.

Эффект Приватбанка

Хотя в НБУ и говорят об отсутствии влияния национализации Приватбанка на курс гривны, не все эксперты с этим согласны.

"Приватбанку было дополнительно выделено 25 млрд грн. И гривна была впрыснута в систему на фоне нервной ситуации с национализацией", - отмечает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE-Украина.

Фото: Макс Требухов

Из-за "психологического фактора" краинцы начали активно скупать валюту в обменниках, добавляет Дмитрий Очеретяный из Альфа-банка.

Население уже не является заметным игроком на валютном рынке, заочно возражает Олег Устенко. По итогам 2016 года граждане продали на 2,5 млрд долларов валюты больше, чем купили. Так что давление населения на валютный рынок может иметь разве что краткосрочный характер.

"Это четкий сигнал того, что население обеднело: тратило на протяжении прошлого года свои заначки, средства, отложенные на черный день, который уже настал. Поэтому ситуация, в которой население активно покупает валюту и расшатывает рынок, мне представляется в краткосрочной перспективе. Допустим, на протяжении недели, полутора, двух – это возможно", - говорит Устенко.

Медлительный МВФ

Вот реальная угроза для курсовой стабильности - это поведение крупных рыночных игроков, которые затаились в девальвационном ожидании. И эти ожидания тем больше, чем дальше от нас очередной транш МВФ.

"Если не поступают транши от МВФ, отсутствует сотрудничество, то большая часть рыночных игроков начинает паниковать. И единственное правильное поведение в ситуации ожидания девальвации – это попытка купить валюту", - говорит Олег Устенко.

Фото: ifarsala.gr

Сценарии разные

Если говорить о ближайшем месяце, то гривна может как немного укрепиться, так и ослабнуть. Юрий Гриненко, сначальник управления дилинговых операций казначейства Райффайзен Банка Аваль, допускает ослабление гривны на межбанке до 28 единиц за доллар. Елена Белан из Dragon Capital ожидает стабилизации гривны около отметки 27 единиц. Дмитрий Боярчук из CASE-Украина в среднем за период прогнозирует 28,5 гривен за доллар.

"Экспортеры постепенно используют излишек гривны от возмещения НДС. При этом всем предприятиям нужно будет постепенно аккумулировать гривну для налоговых платежей. Также в феврале приток валютной выручки от экспортеров зерна должен частично восстановиться. Поэтому предложения валюты станет больше, а спрос на нее снизится", - рассуждает Белан.

Пик спроса на наличную валюту пройден на прошлой неделе, добавляет Владимир Кузьо, директор казначейства и член правления Идея Банка. "Если в конце декабря в Идея Банке обороты фактически были сбалансированы при спрэде 0,5 грн/долл, то в начале января и, особенно, на прошлой неделе фактическая продажа валюты через банк выросла на 85% даже при рыночных спрэдах, которые расширились до 1 грн/долл. В понедельник тренд поменялся. И мы видим обратную ситуацию с увеличением в два раза покупки валюты в наших отделениях при небольших объемах продажи и закрываем валютную позицию отделений".

Причиной увеличения оборотов валютообмена через банки с начала января Владимир Кузьо считает снятие 2% сбора в Пенсионный фонд, а сдвиги объемов сначала в сторону продаж, а затем в сторону покупки валюты – через падение обменного курса гривны с последующей коррекцией.

Если же прогнозировать курс на год вперед, то переди еще возможны колебания на две-три гривны в ту или иную сторону. Поэтому курс 30 гривен за доллар выглядит вполне реалистичным.

"Колебания будут плюс минус 5%. Это вполне объяснимо и нормально для нестабильной валюты, каковой является гривна", - говорит Олег Устенко. Он допускает оптимистический сценарий (транш от МВФ и структурные реформы) со средним курсом около 30 гривен за доллар. В случае отсутствия реформ и сотрудничества с МВФ возможен новый широкомасштабный кризис уже в 2018 году.