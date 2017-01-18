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"Укрзализныця" запустила первый поезд с вагонами-трансформерами

В Ивано-Франковск он едет как "Ночной быстрый", в Киев - как "Интерсити".

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Журналист

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Слева направо: Ярослав Дубневич, Владимир Кистион, Войцех Бальчун, Евгений Кравцов
Фото: Александр Рудоманов
Слева направо: Ярослав Дубневич, Владимир Кистион, Войцех Бальчун, Евгений Кравцов
Вице-премьер-министр Владимир Кистион
Фото: Александр Рудоманов
Вице-премьер-министр Владимир Кистион
Фото: Александр Рудоманов
Ярослав Дубневич и Владимир Кистион (справа)
Фото: Александр Рудоманов
Ярослав Дубневич и Владимир Кистион (справа)
Фото: Александр Рудоманов

Во вторник, 17 января, компания "Укрзализныця" отправила в рейс по маршруту Киев - Ивано-Франковск первый поезд, который состоит из вагонов-трансформеров.

Как сообщил корреспондент LB.ua, он состоит из восьми пассажирских вагонов, которые могут менять класс, и одного автомобилевоза.

Поезд №149 едет до Ивано-Франковска 9 часов 03 минут под категорией "Ночной быстрый", но для обратного пути в Киев он переходит в категорию "Интерсити" и под номером 749 едет уже 8 часов 34 минуты. Для этого в оборотном депо проводники трансформируют купе в сидячие места первого и второго класса.

Для сравнения, обычные поезда едут из Киева в Ивано-Франковск не менее 10 с половиной часов.

Вагоны построены в 2016 году на Крюковском вагоноремонтном заводе.

В феврале "Укрзализныця" планирует сформировать еще один состав из вагонов-трансформеров, они будут курсировать между Киевом и Ивано-Франковском зеркальными графиками: ночная пара и дневная пара.

Напомним, что маршрут Киев - Ивано-Франковск является одним из самых востребованных в Украине.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Журналист

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Тэги: Киев, Ивано-Франковск, фото, Укрзализныця, репортаж

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