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Японія підвищує рівень загрози щодо Росії та закликає громадян не їхати туди

Токіо попросило японців розглянути можливість виїзду з РФ.

Японія підвищує рівень загрози щодо Росії та закликає громадян не їхати туди
Фото: 2.bp.blogspot.com

Міністерство закордонних справ Японії надало рекомендації щодо поїздок у Росію, закликавши громадян Японії утриматися від подорожей у РФ, повідомляє CNN.

Громадяни Японії повинні «розглянути питання про виїзд із країни комерційними рейсами, зважаючи на те, що в майбутньому можливості виїзду звідти будуть обмежені», — йдеться в повідомленні.

Водночас міністерство підвищило рівень попередження про ризики щодо Росії до третього з чотирьох можливих рівнів.

Таке рішення було ухвалено після того, як Росавіація рекомендувала вітчизняним авіакомпаніям тимчасово призупинити пасажирські рейси до країн далекого зарубіжжя, вказує японське МЗС.

Минулого тижня МЗС Японії закликало своїх громадян евакуюватися з регіонів Росії, що межують з Україною, після підвищення рівня небезпеки для цих прикордонних районів до найвищого.

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