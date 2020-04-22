Глава ВОЗ: коронавирус еще долго будет с нами

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус будет распространяться еще длительное время.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

По словам Габреисуса, сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых коснулась пандемия одними из первых.

"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать улучшение ситуации. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - заявил глава ВОЗ.

"And some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases.



Make no mistake: we have a long way to go. This virus will be with us for a long time"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020

Напомним, вспышка неизвестной раньше коронавирусной болезни, поражающей легкие человека, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. С тех пор она разрослась в пандемию, количество заболевших по всему миру достигло 2,5 млн человек, умерли больше 170 тысяч человек.

ВОЗ отрицает лабораторное происхождение коронавируса.