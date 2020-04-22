Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Уманский готовится стать советником Ермака
Уманский готовится стать советником Ермака
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
ГлавнаяМир

Глава ВОЗ: коронавирус еще долго будет с нами

"Сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек".

Глава ВОЗ: коронавирус еще долго будет с нами
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
Фото: twitter.com/WHO

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус будет распространяться еще длительное время.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

По словам Габреисуса, сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых коснулась пандемия одними из первых.

"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать улучшение ситуации. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - заявил глава ВОЗ.

Напомним, вспышка неизвестной раньше коронавирусной болезни, поражающей легкие человека, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. С тех пор она разрослась в пандемию, количество заболевших по всему миру достигло 2,5 млн человек, умерли больше 170 тысяч человек.

ВОЗ отрицает лабораторное происхождение коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также