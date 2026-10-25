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IWF дозволила проведення чемпіонат світу з важкої атлетики 2030 року у Москві

Міжнародна федерація важкої атлетики раніше скасувала обмеження для російських і білоруських спортсменів.

IWF дозволила проведення чемпіонат світу з важкої атлетики 2030 року у Москві
Фото: EPA/UPG

Чемпіонат світу з важкої атлетики 2030 року відбудеться в Москві. Про це повідомила Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) на своєму офіційному сайті.

"Усі заявки, які ми отримали, були чудовими, і ми впевнені, що чемпіонати у ваших країнах пройдуть із великим успіхом. Це свідчить про те, що наш вид спорту розвивається по всьому світу, а проведення наших змагань є бажаним для багатьох країн планети", – заявив генеральний секретар IWF Хосе Кіньонес.

Улітку федерація повністю відновила права російських і білоруських спортсменів на участь у змаганнях під своєю егідою. Спочатку IWF скасувала нейтральний статус для важкоатлетів із Росії та Білорусі на юнацькому рівні, а в червні обмеження поширилися на всі вікові групи.

7 травня цього року виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету рекомендував скасувати всі санкції щодо Білорусі в міжнародному спорті.

7 липня МОК відновив права Олімпійського комітету Росії та закликав скасувати заборону на участь російських спортсменів у змаганнях. Крім того, було скасовано заборону на проведення спортивних змагань на території Росії.

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