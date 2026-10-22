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У частині районів Києва діють аварійні відключення світла

Попередньо оприлюднені графіки відключень наразі не діють.

У частині районів Києва діють аварійні відключення світла
Відключення електроенергії у Києві / Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У частині районів Києва запровадили аварійні відключення електроенергії через пошкодження обладнання внаслідок російських атак. 

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу 22 жовтня.

Попередньо оприлюднені графіки відключень наразі не діють. Повернутися до прогнозованих графіків планують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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У ДТЕК о 12:30 уточнили, що графіки не діють для частини Голосіївського району. 

Яка ситуація в решті регіонів України?

Цієї ночі та вранці Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися об'єкти у Полтавській, Волинській та Рівненській областях, унаслідок чого частина споживачів залишилася без електропостачання.

Нові знеструмлення через обстріли та бойові дії також зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні бригади працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, на Тернопільщині та Хмельниччині тривають ремонтні роботи після попередніх атак. Більшості споживачів, які залишилися без світла внаслідок цих ударів, електропостачання вже повернули.

Некрасов також повідомив про загибель енергетика внаслідок російського обстрілу Харківщини.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури та мережеві обмеження в окремих регіонах продовжують діяти графіки погодинних відключень. Для промислових споживачів і бізнесу застосовують графіки обмеження потужності.

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