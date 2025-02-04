Росіяни вдарили ракетою по Ізюму, загинули люди (оновлено)

Сьогодні росіяни вдарили по Ізюму на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. П'ятеро людей загинули і 24 поранені.

Про це повідомили у ОВА.

Станом на 13:15 кількість загиблих збільшилася до пʼяти. Рятувальники деблокували ще одне тіло. Особу ідентифіковують.

Росіяни влучили в адмінбудівлю. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки. Жодного військового об‘єкта в цьому місці немає.

Наразі відомо про 24 поранених людей. Серед них є дівчинка 15 років, вона отримала осколкове поранення, стан - середній.

Ще троє людей знаходяться в операційній, медики надають всю необхідну допомогу.

Загиблими в Ізюмі є цивільні: дві жінки та двоє чоловіків. Їхні дані встановлюють.

Також повідомляли, що ще одна людина знаходиться під завалами.

Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.