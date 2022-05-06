Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць на додачу до пʼяти, які пообіцяли Нідерланди. Про це повідомила міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт, пише Reuters.
Вона зазначила, що навчання українських військових роботі з цим артилерійським озброєнням може початися в Німеччині вже наступного тижня.
Нагадаємо, у квітні прем’єр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна поставить Україні більш важке обладнання – гаубиці. Він додав, що це питання розглядається з союзниками.
Згодом міністерка оборони Кайса Оллонгрен повідомила, що Німеччина підтримала ініціативу Нідерландів поставити гаубиці, і готова надіслати до них боєприпаси та навчити українців роботі з ними. Кількість одиниць тоді не повідомляли, але сказали, що вона "обмежена".
Гаубиці Україна також отримує і від інших держав, зокрема США та Канади.