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С начала суток боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе

Потерь среди ВСУ не было.

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Потерь среди военнослужащих не было.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Боевики использовали запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Применяя штатное вооружение, украинские военные своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - сообщили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь у Богдановки, Красногоровки и Тарамчука.

В районе ответственности группировки "Север" вблизи Новотошковское боевики дважды открывали огонь из минометов. В районе Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, 18 мая вооруженные формирования России трижды открывали огонь на Донбассе, в том числе из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

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