Прокуратура, возможно, готовит соглашение с фигурантом дела Гандзюк Павловским

Отец погибшей активистки обратился в суд с заявлением о соблюдении прав.

Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, подал в Херсонский городской суд заявление по поводу возможного соглашения с фигурантом дела Игорем Павловским. Об этом Гандзюк написал на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня подал в Херсонский городской суд заявление о соблюдении моих прав как потерпевшего по делу Павловского. Есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение с собакой (Павловским, - ред.) без моего согласия. И провести суд по нему потихоньку - исподтишка", - написал Гандзюк.

Он отметил, что прокуратура не сообщала ему о возможном соглашении, "и вообще информация по Павловскому для меня и моего адвоката закрыта".

Гандзюк также сообщил, что дело передали в Приморский суд Одессы.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, от ожогов она умерла в больнице 4 ноября. В тот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "законченное убийство".

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук, сегодня приговор вступил в силу. Однако неизвестными остаются заказчики убийства. По информации журналистов, посредником между заказчиками и исполнителями убийства был помощник народного депутата Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину.

В апреле 2019 года этого стало известно, что прокуратура переквалифицировала обвинение Павловского обвинение изменено с "организации преступления" на "сокрытие преступления". В мае суд отпустил Павловского из-под стражи под домашний арест с обязательством носить браслет.