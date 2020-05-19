В ВАКС прокомментировали отмену заочного ареста экс-министра доходов и сборов Клименко

Сторона обвинения не предоставила доказательств объявления его в международный розыск.

В Высшем антикоррупционном суде прокомментировали решение снять заочный арест с министра доходов и сборов правительства Николая Азарова - Александра Клименко.

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС согласна с выводом следственного судьи, что он является подозреваемым в уголовном производстве. Однако суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции ошибочно постановил, что Клименко объявлен в международный розыск. Об этом сообщили на портале Судебной власти Украины.

"Установлено, что 10 июня 2019 в рамках уголовного производства прокурор военной прокуратуры действительно принял процессуальное решение в форме постановления, которым в порядке ст. 281 УПК объявил международный розыск подозреваемого. Однако стороной обвинения не предоставлено доказательств, которые бы свидетельствовали о совершении органом досудебного расследования действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в том числе доказательств внесения ведомостей об объявлении в международный розыск в Единый реестр досудебных расследования и отправки запроса о розыске в Бюро Интерпола в Украине", - объяснили в Апелляционной палате ВАКС.

Отмечается, что с 19 декабря 2019 расследование по этому производству поручено НАБУ, а процессуальное руководство - САП, а до того этим занимались прокуроры Главной военной прокуратуры ГПУ, которые и подали ходатайство об избрании меры пресечения.

"Подчеркивается, что это решение суда не лишает сторону обвинения права повторного обращения с соответствующим ходатайством к следственному судье и не является основанием для освобождения подозреваемого от ответственности.

Напомним, 18 мая стало известно, что Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

В августе 2019 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могли передать в суд.

Главная военная прокуратура завершила заочное расследование против Клименко еще в апреле 2017 года.

Расследованием установлено, что подозреваемый в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, в состав которой входил Клименко, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Сейчас дело находится на стадии ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства.

Напомним, Клименко и еще 51 экс-работник Министерства доходов и сборов являются подозреваемыми по еще одному делу - о "налоговых площадках". Им инкриминируют участие в схеме по сбору денег с предприятий в обход госбюджета. Ущерб государству от этого оценивается в 104 миллиарда гривен.

Это дело в марте 2019 года ушло в суд.