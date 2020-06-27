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Глава Кировоградской ОГА задержан за вымогательство взятки в 1,8 млн гривен
Глава Кировоградской ОГА задержан за вымогательство взятки в 1,8 млн гривен
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Главу Кировоградской ОГА арестовали на два месяца с залогом в 10 млн грн

Андрея Балоня поймали на взятке.

Главу Кировоградской ОГА арестовали на два месяца с залогом в 10 млн грн
Андрей Балонь
Фото: khoda.gov.ua

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню. Его арестовали на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 10 млн гривен.

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбук.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере почти 10 млн гривен, для его пособника - 5 млн гривен. Срок действия мер - 60 суток", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня правоохранители разоблачили Андрея Балоня и должностное лицо Кировоградской ОГА на взятке в 1,8 млн гривен.

Чиновники предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям “предложения”, средства должны были передаваться траншами.

Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс. грн - пойманы с поличным.

Утром 25 июня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил о согласовании отставки Балоня.

Кандидатуру 36-летнего Андрея Балоня на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации правительство согласовало 20 октября 2019 года. До этого Балонь работал заместителем председателя Херсонской ОГА.

С 2003 по 2014 годы он строил свою карьеру в правоохранительных органах - сначала во Львовской, далее в Житомирской и Полтавской областях.

С 2014 по 2015 годы занимал должность первого заместителя начальника управления МВД в Полтавской области.

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