Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго

Кабинет министров назначил заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Юрия Бойко.

Об этом сообщил в фейсбуке прадставитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Он отметил, что сегодня правительство приняло ряд кадровых решений, в том числе - назначить Бойко Юрия Николаевича замглавы Минэнерго.

"Бойко - не из ОПЗЖ. Тот - Анатолиевич. Позьба к СМИ - не путать однофамильцев", - добавил Мокан.

Напомним, Юрий (Анатольевич) Бойко - сопредседатель фракции "Оппозиционный блок - за жизнь" в Верховной Раде IX созыва. Он тоже работал в Минэнерго. В 2003 - 2005 годах он был первым заместителем министра топлива и энергетики. В августе 2006 году он был назначен министром топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича. А в 2010 году - возглавил Мииэнерго в правительстве Николая Азарова.