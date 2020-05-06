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Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго

Правительство приняло ряд кадровых решений.

Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров назначил заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Юрия Бойко.

Об этом сообщил в фейсбуке прадставитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Он отметил, что сегодня правительство приняло ряд кадровых решений, в том числе - назначить Бойко Юрия Николаевича замглавы Минэнерго.

"Бойко - не из ОПЗЖ. Тот - Анатолиевич. Позьба к СМИ - не путать однофамильцев", - добавил Мокан.

Напомним, Юрий (Анатольевич) Бойко - сопредседатель фракции "Оппозиционный блок - за жизнь" в Верховной Раде IX созыва. Он тоже работал в Минэнерго. В 2003 - 2005 годах он был первым заместителем министра топлива и энергетики. В августе 2006 году он был назначен министром топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича. А в 2010 году - возглавил Мииэнерго в правительстве Николая Азарова.

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