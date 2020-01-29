Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе

Пассажирок он назвал "девушками с националистическими взглядами" и собрался обращаться в полицию.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", замглавы парламентского комитета по вопросам свободы слова Евгений Брагарь вступился за водителя автобуса "Луцк-Киев", который отказал двоим девушкам выключить российский сериал во время поездки.

Пассажирок, которые вышли посреди маршрута, он назвал "девушками националистических взглядов". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что не существует законодательных ограничений относительно демонстрации фильмов во время перевозок в автобусе. По мнению нардепа, то, что девушки решили выйти после отказа прекратить показ российского кинематографа, "лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятия позиций других людей и культурной нетерпимости".

"Меня, как народного депутата, взволновала эта новость, а особенно положение, в котором находится водитель. Он не нарушил ни одного закона и своими действиями (предложением спросить у других пассажиров, хотят ли они смотреть этот сериал. - Ред.) демонстрировал попытку найти компромисс с недовольными пассажирами. Поэтому я не позволю любые ущемления в сторону водителя со стороны общественности и сделаю невозможным попытки работодателя привлечь его", - заверил парламентарий.

Также он заявил, что призывы о том, что русский язык не должен звучать в Украине, являются неприемлемыми, дискриминирующими и нарущающими закон. По этому поводу Брагарь собрался обращаться в полицию.

"Стоит понимать, что обращение с просьбой выключить сериал поступило к водителю не во время остановки, а во время движения, отвлекая водителя, что угрожало безопасности и нарушало покой пассажиров", - подытожил Брагарь.

Напомним, двое девушек, которые ехали из Луцка в Киев с похорон погибшего на Донбассе Николая Сорочука, были вынуждены посреди трассы выйти из автобуса из-за несогласия водителя и пассажиров выключить русский сериал.