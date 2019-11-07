ГБР пришло с обысками к владельцу "Прямого"

Государственное бюро расследований утром 7 ноября пришло с обыском к владельцу телеканала "Прямой", бывшему народному депутату и экс-главе КГГА Владимиру Макеенко.

Об этом говорится на сайте телеканала.

Самого Макеенко на месте не было.

Бывший депутат Владимир Макеенко стал владельцем телеканала "Тонис", на базе которого потом создали "Прямой", весной 2017 года. До этого "Тонис" связывали с сыном бывшего президента Александром Януковичем.

Во время предвыборной президентской кампании канал "Прямой" ткровенно поддерживал Петра Порошенко, которому также принадлежит "5 канал". Летом 2019 года Макеенко заявил, что у Порошенко будет опцион (первоочередное право) на покупку телеканала.

Фото: Макс Левин

Партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что обыск у Макеенко связан с бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Андрем Портновым.

"Прямой канал остается одним из немногих средств массовой информации, который не поет осанну президенту Зеленскому. Именно с этим мы связываем обыски в офисе Владимира Макеенко, который является владельцем Прямого канала... Мотивы власти понятны - построение в Украине режима путинского образца, когда правящее монобольшинство уже поставило под контроль президента Зеленского все правоохранительные структуры и суды", - говорится в заявлении политсилы.

Партия намерена обращаться в европейские и международные организации и считает подобные действия не отвечающими стандартам европейской демократии.