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Bloomberg: доходи РФ від нафти падають вже другий місяць поспіль

Загальні надходження Росії від нафти і газу в листопаді впали на 17%. 

Bloomberg: доходи РФ від нафти падають вже другий місяць поспіль
Фото: mbk-news.appspot.com

Через зниження цін на російську нафту, доходи Кремля вже другий місяць поспіль падають, пише Bloomberg.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі опублікованих даних міністерства фінансів РФ, податки від продажу нафти, які є ключовим джерелом фінансування війни Росії проти України, принесли бюджету минулого місяця 605,2 млрд рублів (5,8 млрд доларів), що приблизно на 21% менше, ніж рік тому.

Зниження відбулося після того, як ціни на нафту впали через побоювання щодо глобального надлишку пропозиції, попри геополітичну напруженість на Близькому Сході і листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників продовжувати утримувати частину обсягів на ринку.

Міністерство фінансів Росії розрахувало рівень податку за місяць на основі ціни 64,72 долара за барель  Urals – основної експортної суміші країни, що є суттєво меншим порівняно з $81,69 рік тому.

За підрахунками Bloomberg, загальні надходження Росії від нафти і газу в листопаді, на які припадає майже 76% від загального обсягу виробництва нафтової промисловості, впали на 17% до 801,7 мільярда рублів. 

Зниження доходів від продажу нафти може дещо обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні, оскільки ці витрати є найбільшою статтею видатків бюджету країни цього року.

Росію влаштовують нинішні ціни на нафту, але падіння нижче 60 доларів за барель може "створити ускладнення для її економіки та фінансових ринків", — йдеться в звіті центробанку РФ.

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