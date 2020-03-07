​Таможня ответила на претензии Зеленского
​Таможня ответила на претензии Зеленского
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение
У Зеленского ответили на заявления Шмыгаля про воду в Крым
У Зеленского ответили на заявления Шмыгаля про воду в Крым
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
В Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения коронавируса
В Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения коронавируса
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" с положительным прогнозом

Агентство отреагировало на смену украинского правительства.

Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" с положительным прогнозом
Фото: www.profi-forex.org

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз положительный.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что продолжение взаимодействия с МВФ в рамках новой многолетней программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию, укрепления макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета, а также уменьшить возможности для реформирования", - говорится в сообщении.

Согласно ему, рейтинг Украины отражает многостороннюю поддержку и низкий уровень госдолга и одновременно высокие потребности в финансировании, связанные с крупными выплатами по долгу, уязвимый, хотя и улучшающийся, банковский сектор и слабые показатели управления.

"Украина добилась значительного прогресса в получении законодательного одобрения для ряда реформ, которые, если они будут эффективно и надежно реализованы, могли бы помочь устранить структурные недостатки, которые влияют на перспективы роста и качество институтов", - считает Fitch.

По его мнению, задачи нового правительства во главе с Денисом Шмыгалем состоят в том, чтобы избежать неопределенности в отношении преемственности экономической политики, обеспечить плавный переход в переговорном процессе к новой программе МВФ и укрепить доверие к приверженности администрации президента Владимира Зеленского реформам.

Исходный сценарий Fitch состоит в том, что Украина получит окончательное одобрение совета директоров МВФ новой программы EFF в первом полугодии 2020 года, но нельзя исключать дальнейшие задержки. Риски, связанные с утверждением и осуществлением EFF, обусловлены слабым послужным списком Украины при завершении предыдущих программ, потенциально негативными судебными решениями, которые приводят к срыву реформ, и влиянию олигархов и других корпоративных интересов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также