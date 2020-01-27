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В Полтавской ОГА разрабатывают проект по привлечению 30 млн евро на ремонт дорог

Финансирование планируется привлечь от Европейского банка реконструкции и развития

В Полтавской ОГА разрабатывают проект по привлечению 30 млн евро на ремонт дорог
Фото: ремонт дорог

Государственное предприятие "Агентство местных дорог Полтавской области" при поддержке председателя Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова разрабатывает пилотный проект по привлечению средств от Европейского банка реконструкции и развития в объеме 30 млн евро на ремонт дорог Полтавской области. Об этом заявил директор агентства Алексей Басан "Апострофу", комментируя участие области в проекте по восстановлению местных дорог в Украине за средства ЕБРР, передает РБК-Украина.

"Очень важно создать областной дорожный фонд, наполнение которого будет осуществляться за счет штрафов с перегрузом, превышение скорости и другие поступления. Также мы считаем целесообразным реализовать программу размещения площадок для весовых комплексов и возможности внедрения взвешивания большегрузного автотранспорта во время движения (WIM) на местных дорогах", - заверил Басан.

Стоит отметить, что в рамках проекта по восстановлению местных дорог в Украине, ЕБРР планирует выделить 800 млн грн.

"С учетом "Программы ... на 2020-2024 гг." и кредита ЕБРР будет создан финансово-организационную основу для ремонта основных дорог области, соединяющие районные центры, дороги областного и государственного значения, которые обеспечат транспортные маршруты для транзитного автотранспорта, наладит автотранспортный связь с соседними областями. Реализация этих мероприятий значительно улучшит инфраструктуру области, что, в свою очередь, скажется и на инвестиционной привлекательности региона и активизирует его развитие", - сообщил Басан.

Напомним, в декабре 2019 года Министерство инфраструктуры Украины начало проект по восстановлению местных дорог в Украине за средства Европейского банка реконструкции и развития.

На совместной встрече представителей ЕБРР, Министерства инфраструктуры Украины и руководителей областных государственных администраций о сотрудничестве по вопросам финансирования проектов развития инфраструктуры было отмечено, что приоритетом в данном механизме кредитования являются мосты, переходы и автодороги.

21 января 2020 года было проведено совещание по инициативе председателя Полтавской ОГА Олега Синегубов, представителей ЕБРР, главы "Укравтодора" Александра Кубракова и директора "Агентства местных дорог" Алексея Басана, во время которой был утвержден план работ по восстановлению стратегических путей Полтавской области.

Государственное предприятие "Агентство местных дорог" было создано в 2018 году с целью реформирования системы строительства, обслуживания и ремонта автомобильных дорог в Полтавской области. На баланс новой организации "Укравтодор" передал сеть автодорог местного значения общей протяженностью 7820,3 км.

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