В Приднестровье отвергли идею Додона о референдуме "Президент" ПМР заявил, что плебисцит проводился еще в 2006 году.

Вадим Красносельский

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отверг инициативу президента Молдовы Игоря Додона о проведении референдума по Приднестровскому урегулированию.

Об этом он заявил в интервью российской "Парламентской газете".

"В Приднестровье такой референдум уже проведен. У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Мы не видим необходимости проведения повторных референдумов по данному вопросу. Наш народ определился", - заявил Красносельский.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "для достижения результата (по урегулированию приднестровского конфликта - ред.) необходимо объединить усилия: решение должно быть общим, принятое большинством населения путем референдума".

Приднестровье провозгласило независимость от Молдовы в начале 1990-х годов, после чего начался вооруженный конфликт, который был прекращен после вмешательства российских войск. Самопровозглашенная республика фактически сохранила независимость от Кишинева, однако официального международного признания не получила.

В 2006 году на территории непризнанного Приднестровья был проведен референдум, в рамках которого большинство его участников высказались за независимость региона с последующим его вхождением в состав России.

Напомним, что в январе впервые за восемь лет президент Молдовы встретился с лидером Приднестровья.