МИД Латвии заявил о необходимости дать безвиз Украине в этом году Ринкевич напомнил, что Латвия "твердо выступает за территориальную целостность стран Восточного партнерства".

Эдгарс Ринкевич Фото: EPA/UPG

Во время выступления главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича на внешнеполитических дебатах в Сейме он поддержал безвизовый режим для Украины и Грузии в "этом году".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.

"В этом году необходимо, наконец, ввести отмену краткосрочных виз для въезда граждан Грузии и Украины в Шенгенскую зону", - сказал Ринкевич.

Он также напомнил, что Латвия "твердо выступает за территориальную целостность стран Восточного партнерства и право самим выбирать свою судьбу".

Напомним, Европарламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима на 3 апреля 2017 года. Это уже третий перенос рассмотрения документа. Сперва индикативной датой было определено 18 января 2017 года, потом ее переносили на 1 февраля 2017 года.