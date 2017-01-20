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Обама в последний день президентства смягчил рекордное количество приговоров

Большая часть заключенных, чьи приговоры были смягчены, осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

Обама в последний день президентства смягчил рекордное количество приговоров
Барак Обама
Фото: EPA/UPG

Президент США Барак Обама 19 января сократил сроки заключения 330 осужденным. Таким образом, всего на президентском посту он смягчил 1715 приговоров - больше, чем 13 предыдущих лидеров страны вместе взятых.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.  

Как отмечает CNN, Обама также вынес больше всего решений о смягчении приговоров за один день. 

Большая часть заключенных, чьи приговоры были смягчены, осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Среди тех, кому Обама сократил сроки, 568 человек были приговорены к пожизненному заключению.

44-й американский президент Барак Обама покинул свой пост 19 января. Он был главой США в течение двух сроков, начиная с 2009 года. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. 

Напомним, накануне было опубликовано последнее послание Обамы к американцам в качестве президента.

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Тэги: США, тюремное заключение, приговор, Барак Обама

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