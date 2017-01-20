Обама в последний день президентства смягчил рекордное количество приговоров Большая часть заключенных, чьи приговоры были смягчены, осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

Барак Обама Фото: EPA/UPG

Президент США Барак Обама 19 января сократил сроки заключения 330 осужденным. Таким образом, всего на президентском посту он смягчил 1715 приговоров - больше, чем 13 предыдущих лидеров страны вместе взятых.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Как отмечает CNN, Обама также вынес больше всего решений о смягчении приговоров за один день.

Большая часть заключенных, чьи приговоры были смягчены, осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Среди тех, кому Обама сократил сроки, 568 человек были приговорены к пожизненному заключению.

44-й американский президент Барак Обама покинул свой пост 19 января. Он был главой США в течение двух сроков, начиная с 2009 года. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Напомним, накануне было опубликовано последнее послание Обамы к американцам в качестве президента.