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Трамп назвал Путина "очень умным" за отказ выслать американских дипломатов

Ранее Путин назвал новые санкции США против России "провокационными".

Избранный президент США Дональд Трамп похвалил президента России Владимира Путина за решение не высылать из России американских дипломатов в ответ на высылку их российских коллег из США.

"Отличный ход Путина с отсрочкой [ответных мер]. Я всегда знал, что он очень умен", - написал Трамп в своем Твиттере.

Ранее в пятницу Путин отказался высылать американских дипломатов из России. При этом российский лидер назвал новые санкции США против России "провокационными". Он сказал, что они приведут к ухудшению российско-американских отношений. Дальнейшие шаги по восстановлению отношений между странами Кремль будет выстраивать исходя из политики будущего президента США Дональда Трампа, добавил он.

29 декабря власти США ввели дипломатические санкции против России: Вашингтон распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов и закрыть две загородные резиденции российского посольства в США. Под санкции также попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США ввели санкции из-за обвинений в адрес России о причастности российских спецслужб к хакерским атакам в США во время избирательной кампании.

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Тэги: США, Россия, санкции, Владимир Путин, Дональд Трамп
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