Американский сенатор Линдси Грэм анонсировал новые санкции против РФ и лично Путина Единственная возможность заставить Россию измениться - чтобы сам Путин заплатил за действия РФ большую цену.

Линдси Грэм Фото: http://www.rbc.ua

США в 2017 году введут новые санкции против России и лично президента РФ Владимира Путина из-за кибератак во время президентской кампании в Соединенных Штатах.

Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время пребывания в Киеве 30 декабря в интервью "Радио Свобода".

"В следующем году мы собираемся представить новые санкции – кроме тех, что уже существуют, в частности санкций, введенных Обамой, – которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторах, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению", – сказал сенатор.

Грэм считает, что единственная возможность заставить Россию измениться – это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену.

"Поэтому можно ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается одобрить новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон", - добавил американский сенатор.

Джон Маккейн также не исключил усиления санкций против России из-за кибератак во время президентской кампании в США.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы, Линдси Грэма - орденом Ярослава Мудрого. Они удостоились наград "за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки".