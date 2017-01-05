У Порошенко ответили Пинчуку на страницах WSJ Предложения бизнесмена с негодованием отвергли.

Константин Елисеев Фото: www.rferl.org

Газета Wall Street Journal опубликовала ответ заместителя главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева на статью бизнесмена Виктора Пинчука, в которой тот предложил пойти на "болезненные компромиссы" ради мира на Донбассе.

"Я согласен с его благородным призывом к миру на Донбассе, но не могу согласиться с призывом к компромиссам на основе тревог. Страх и слабость - плохие советчики. Они подыгрывают аппетитам России, приглашают ее к еще большей агрессии и большим человеческим страданиям. Вот почему Украина всегда выступала за решение, основанное на национальных интересах и воле украинцев, которые хотят, чтобы их страна была независимой и процветающей, а на их выбор не влиял агрессивный диктат", - пишет Елисеев.

По его словам, есть три красные линии, которые Украина не пересечет:

"Не будет разворота в европейской и евроатлантической интеграции Украины. Это было бы сдачей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это было бы как возвращение в советское прошлое в Украине - то, что даже господин Пинчук не приветствовал бы. Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого украинского политика, который бы осмелился призвать к такому резкому развороту, особенно после революции достоинства и ее требованиям к модернизации и реформам. Не будет никакой торговли территориями Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть частью компромисса ради мира. Они принадлежат Украине, и это подтверждено на международном уровне, в том числе резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, принятой в прошлом месяце, и канцелярией прокурора Международного уголовного суда в ноябре. Украина не будет отказываться от украинцев, которые оказались за железным занавесом военного вторжения России в Крым и на Донбасс. Не будет никаких выборов на Донбассе, пока российский сапог стоит на украинской земле. Украина выступает за проведение местных выборов там, но только на основе украинского законодательства и стандартов ОБСЕ. Кремль определенно хотел бы легализовать свои гибридные оккупационные и марионеточные режимы на Донбассе украинскими руками. Попасть в эту ловушку нельзя".

"Компромиссы на условиях России - это неправильная политика. Один из тяжеловесов новой администрации США как-то сказал: "История учит, что слабость порождает зло”. Это никогда не вело ни к устойчивому миру, ни к спасению жизней. Наоборот, это всегда влекло большую агрессию и человеческие страдания", - заключил Елисеев.

Напомним, в своей статье от 30 декабря Пинчук предложил, чтобы Украина отказалась от идеи вступить в Европейский союз и НАТО, не поднимала вопрос территориальной принадлежности Крыма, провела местные выборы на Донбассе до восстановления контроля над оккупированными районами.