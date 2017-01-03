В МИД прокомментировали заявление Марин Ле Пен о законности аннексии Крыма Украина пригрозила кандидату в президенты Франции запретом въезда в Украину.

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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление кандидата в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

"Напоминаем, что эти действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями ГА ООН 2014 и 2016 гг., а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы. В ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по Большой семерке и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможна только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Украины.

В МИД отметили, что заявлениями, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права.

"В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", - говорится в комментарии.

В Украине рассчитывают, что французская общественность даст принципиальную оценку такой безответственной риторике одной из претенденток на высший пост Франции. В МИД выразили уверенность, что Франция, как государство-инициатор Нормандского процесса и участник Будапештского меморандума 1994 года, и в дальнейшем будет оставаться важным партнером Украины и будет способствовать в борьбе против российской агрессии.

Напомним, Марин Ле Пен сейчас один из самых рейтинговых кандидатов во Франции. Согласно последним соцопросам, она проходит во второй тур, где встретится, скорее всего, с представителем партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном.